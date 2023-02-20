Kalen Ryden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalen Ryden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalen Ryden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalen Ryden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalen Ryden 29 Ocak 1991 tarihinde Norman, Oklahoma şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalen Ryden Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 19 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Kalen Ryden'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kalen Ryden Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/K4LEN

http://www.instagram.com/k4len/?hl=en

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Kalen Ryden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalen Ryden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Kalen Ryden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalen Ryden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında MSU Mustangs

20 Ocak 2015 yılında Columbus Crew

26 Mart 2015 yılında Austin Aztex

5 Ağustos 2015 yılında Columbus Crew

27 Ağustos 2015 yılında Oklahoma City

20 Ocak 2017 yılında J'ville Armada

16 Mart 2018 yılında Real Monarchs

19 Aralık 2019 yılında New Mexico Utd.

Kalen Ryden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalen Ryden şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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