Josh Dolling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Dolling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Dolling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Dolling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Dolling 29 Aralık 1997 tarihinde Hillingdon, Middlesex şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Jordan Dolling şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Dolling Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Dolling'nin New Mexico United ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Josh Dolling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Dolling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Man. Utd. Alt.
1 Temmuz 2013 yılında Burnley Youth
1 Temmuz 2014 yılında Burnley U18
19 Eylül 2015 yılında Trafford
31 Aralık 2015 yılında Burnley U18
12 Eylül 2016 yılında Prescot Cables
1 Ağustos 2017 yılında MO State Bears
7 Şubat 2022 yılında St. Louis 2
23 Aralık 2022 yılında New Mexico Utd.
Josh Dolling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Dolling şuan New Mexico United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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