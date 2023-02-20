Henrik Langaas Skogvold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Langaas Skogvold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Langaas Skogvold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Langaas Skogvold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Langaas Skogvold 14 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Langaas Skogvold Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henrik Langaas Skogvold, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Henrik Langaas Skogvold'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Henrik Langaas Skogvold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Langaas Skogvold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Henrik Langaas Skogvold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Langaas Skogvold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Lillestrøm

Henrik Langaas Skogvold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Langaas Skogvold şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Henrik Langaas Skogvold Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.