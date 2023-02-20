Jean Christophe Koffi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Christophe Koffi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Christophe Koffi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Christophe Koffi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Christophe Koffi 5 Ocak 1998 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Christophe Koffi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Christophe Koffi'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Christophe Koffi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kingkoffi_/

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Jean Christophe Koffi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Christophe Koffi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jean Christophe Koffi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Christophe Koffi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Virginia Cavs

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2018 yılında NY Red Bulls II

1 Ocak 2019 yılında New York RB

7 Mart 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında New York RB

30 Ocak 2020 yılında Memphis 901

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2021 yılında FC Sète 34

11 Ağustos 2022 yılında Loudoun United

Jean Christophe Koffi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Christophe Koffi şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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