Jerome Kiesewetter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Kiesewetter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerome Kiesewetter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerome Kiesewetter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerome Kiesewetter 9 Şubat 1993 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jerome Julien Kiesewetter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerome Kiesewetter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAWnSPORTS yapmaktadır. Jerome Kiesewetter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jerome Kiesewetter'nin New Mexico United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jerome Kiesewetter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jerome.ki/

Jerome Kiesewetter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerome Kiesewetter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerome Kiesewetter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerome Kiesewetter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2010 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2011 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart II

23 Ocak 2014 yılında Hertha BSC II

30 Haziran 2014 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2016 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2019 yılında El Paso

18 Kasım 2019 yılında Miami

12 Eylül 2020 yılında Fort Lauderdale

30 Kasım 2020 yılında Miami

14 Ocak 2021 yılında Tulsa

13 Temmuz 2021 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2021 yılında Tulsa

25 Ocak 2022 yılında New Mexico Utd.

Jerome Kiesewetter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerome Kiesewetter şuan New Mexico United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jerome Kiesewetter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hertha 03 Zehlendorf (-2007), Hertha BSC (2007-2011)

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 6 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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