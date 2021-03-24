Kastamonu Devrekani Nüfusu 2020 - 2021 |  Devrekani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Devrekani Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Devrekani nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Devrekani Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Devrekani ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 706 (km²) si Devrekani ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Devrekani nüfusu 12 bin 341 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Devrekani İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 341 kişidir.

Devrekani Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6 bin 197 kişidir.

Kastamonu Devrekani Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -25,4 olarak gerçekleşmiştir.

Devrekani İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,838509 Enlem : 33,838509

Devrekani İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Devrekani ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Devrekani ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Devrekani ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020