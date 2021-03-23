Kastamonu Seydiler Nüfusu 2020 - 2021 |  Seydiler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Seydiler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Seydiler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Seydiler Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Seydiler ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 232 (km²) si Seydiler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Seydiler nüfusu 4 bin 196 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Seydiler İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 196 kişidir.

Seydiler Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 440 kişidir.

Kastamonu Seydiler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 44,3 olarak gerçekleşmiştir.

Seydiler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,365969 Enlem : 29,365969

Seydiler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Seydiler ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Seydiler ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Seydiler ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020