Kastamonu Küre Nüfusu 2020 - 2021 |  Küre İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Küre Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Küre nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Küre Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Küre ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 384 (km²) si Küre ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Küre nüfusu 5 bin 669 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Küre İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 669 kişidir.

Küre Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 55 kişidir.

Kastamonu Küre Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,4 olarak gerçekleşmiştir.

Küre İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,979141 Enlem : 27,979141

Küre İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Küre ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Küre ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Küre ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020