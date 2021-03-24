Kastamonu İhsangazi Nüfusu 2020 - 2021 |  İhsangazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu İhsangazi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu İhsangazi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu İhsangazi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İhsangazi ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 468 (km²) si İhsangazi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu İhsangazi nüfusu 5 bin 219 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

İhsangazi İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 219 kişidir.

İhsangazi Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 457 kişidir.

Kastamonu İhsangazi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -30,6 olarak gerçekleşmiştir.

İhsangazi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,554863 Enlem : 33,554863

İhsangazi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan İhsangazi ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

İhsangazi ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İhsangazi ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020