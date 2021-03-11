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Kastamonu Nüfusu 2020 - 2021 | Kastamonu Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Kastamonu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kastamonu nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kastamonu ilinin nüfusunun 376 bin 377 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kastamonu yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Kastamonu Nüfusu 2020 - 2021 | Kastamonu Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kastamonu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu nüfusu geçen yıla göre 3 bin 28 kişi azalarak 376 bin 377 kişi oldu ( 2019 yılında Kastamonu nüfusu 379 bin 405 kişiydi ) . İstanbul ilinde 187 bin 264 erkek, 189 bin 113 kadın yaşamaktadır.

Kastamonu Alan kodu nedir?

Kastamonu ilinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Kastamonu yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kastamonu ilinin yüz ölçümü 13064 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 18 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kastamonu Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

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Kastamonu 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kastamonu 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 376377

Kastamonu 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 187264        

Kastamonu 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 189113        

Kastamonu 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 51

Kastamonu 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,83 Kişidir.

Kastamonu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,56 olduğu görülmektedir.

Kastamonu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,05 olduğu görülmektedir.

Kastamonu 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 393 kişi boşanmıştır.

Kastamonu 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6785

Kastamonu 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 238902            

Kastamonu 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 118249

Kastamonu 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 120653

Kastamonu 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 137475

Kastamonu 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 69015    

Kastamonu 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 68460    

Kastamonu 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 29 kişidir.

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Kastamonu 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 189247  Kadın : 190158  Toplam : 379405  Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.  

Kastamonu 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 118009  Kadın : 119774  Toplam : 237783  

Kastamonu 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 71238  Kadın : 70384  Toplam : 141622  

Kastamonu 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 191431  Kadın : 191942  Toplam : 383373  Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.  

Kastamonu 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 115261  Kadın : 117409  Toplam : 383373  

Kastamonu 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 76170  Kadın : 74533  Toplam : 150703  

Kastamonu 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 184289  Kadın : 188084  Toplam : 372373  Nüfus yoğunluğu : 28 kişidir.  

Kastamonu 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 115701  Kadın : 118113  Toplam : 233814  

Kastamonu 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68588  Kadın : 69971  Toplam : 150703  

Kastamonu 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 188039  Kadın : 188906  Toplam : 376945  Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.  

Kastamonu 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 117359  Kadın : 119004  Toplam : 236363  

Kastamonu 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 70680  Kadın : 69902  Toplam : 140582  

Kastamonu 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 184585  Kadın : 188048  Toplam : 372633  Nüfus yoğunluğu : 28 kişidir.  

Kastamonu 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 112910  Kadın : 113958  Toplam : 226868  

Kastamonu 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 71675  Kadın : 74090  Toplam : 145765  

 

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