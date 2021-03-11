Kastamonu Nüfusu 2020 - 2021 | Kastamonu Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kastamonu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu nüfusu geçen yıla göre 3 bin 28 kişi azalarak 376 bin 377 kişi oldu ( 2019 yılında Kastamonu nüfusu 379 bin 405 kişiydi ) . İstanbul ilinde 187 bin 264 erkek, 189 bin 113 kadın yaşamaktadır.

Kastamonu Alan kodu nedir?

Kastamonu ilinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Kastamonu yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kastamonu ilinin yüz ölçümü 13064 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 18 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kastamonu Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kastamonu 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kastamonu 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 376377

Kastamonu 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 187264

Kastamonu 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 189113

Kastamonu 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 51

Kastamonu 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,83 Kişidir.

Kastamonu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,56 olduğu görülmektedir.

Kastamonu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,05 olduğu görülmektedir.

Kastamonu 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 393 kişi boşanmıştır.

Kastamonu 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6785

Kastamonu 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 238902

Kastamonu 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 118249

Kastamonu 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 120653

Kastamonu 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 137475

Kastamonu 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 69015

Kastamonu 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 68460

Kastamonu 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 29 kişidir.

Kastamonu 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 189247 Kadın : 190158 Toplam : 379405 Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.

Kastamonu 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 118009 Kadın : 119774 Toplam : 237783

Kastamonu 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 71238 Kadın : 70384 Toplam : 141622

Kastamonu 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 191431 Kadın : 191942 Toplam : 383373 Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.

Kastamonu 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 115261 Kadın : 117409 Toplam : 383373

Kastamonu 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 76170 Kadın : 74533 Toplam : 150703

Kastamonu 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 184289 Kadın : 188084 Toplam : 372373 Nüfus yoğunluğu : 28 kişidir.

Kastamonu 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 115701 Kadın : 118113 Toplam : 233814

Kastamonu 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68588 Kadın : 69971 Toplam : 150703

Kastamonu 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 188039 Kadın : 188906 Toplam : 376945 Nüfus yoğunluğu : 29 kişidir.

Kastamonu 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 117359 Kadın : 119004 Toplam : 236363

Kastamonu 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 70680 Kadın : 69902 Toplam : 140582

Kastamonu 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 184585 Kadın : 188048 Toplam : 372633 Nüfus yoğunluğu : 28 kişidir.

Kastamonu 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 112910 Kadın : 113958 Toplam : 226868

Kastamonu 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 71675 Kadın : 74090 Toplam : 145765