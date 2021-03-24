Kastamonu Tosya Nüfusu 2020 - 2021 |  Tosya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Tosya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Tosya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Tosya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tosya ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,255 (km²) si Tosya ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Tosya nüfusu 39 bin 637 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Tosya İlçe Nüfusu Kaçtır?

39 bin 637 kişidir.

Tosya Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11 bin 41 kişidir.

Kastamonu Tosya Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7 olarak gerçekleşmiştir.

Tosya İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,035522 Enlem : 34,035522

Tosya İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Tosya ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Tosya ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tosya ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020