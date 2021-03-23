Kastamonu Abana Nüfusu 2020 - 2021 |  Abana İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Abana Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Abana nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Abana Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Abana ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 44 (km²) si Abana ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Abana nüfusu 4 bin 49 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Abana İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 49 kişidir.

Abana Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

728 kişidir.

Kastamonu Abana Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -15,7 olarak gerçekleşmiştir.

Abana İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,008034 Enlem : 34,008034

Abana İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Abana ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Abana ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Abana ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020