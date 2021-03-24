Kastamonu Daday Nüfusu 2020 - 2021 |  Daday İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Daday Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Daday nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Daday Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Daday ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 867 (km²) si Daday ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Daday nüfusu 8 bin 217 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Daday İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 217 kişidir.

Daday Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 352 kişidir.

Kastamonu Daday Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,3 olarak gerçekleşmiştir.

Daday İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,467312 Enlem : 33,467312

Daday İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Daday ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Daday ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Daday ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020