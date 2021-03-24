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Kastamonu Araç Nüfusu 2020 - 2021 |  Araç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kastamonu Araç nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kastamonu Araç nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kastamonu Araç nüfusunun 18 bin 149 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kastamonu Araç yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kastamonu Araç Nüfusu 2020 - 2021 |  Araç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Araç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Araç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Araç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Araç ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde  376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,446 (km²) si Araç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Araç nüfusu 18 bin 149 kişidir.

Kastamonu Araç Nüfusu 2020 - 2021 |  Araç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Araç İlçe Nüfusu Kaçtır?

18 bin 149 kişidir.

Araç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11 bin 704 kişidir.

Kastamonu Araç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -28,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kastamonu Araç Nüfusu 2020 - 2021 |  Araç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Araç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  33,326664      Enlem :  33,326664

Araç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Araç ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Araç ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Araç ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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