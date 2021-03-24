Kastamonu Araç Nüfusu 2020 - 2021 |  Araç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Araç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Araç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Araç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Araç ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,446 (km²) si Araç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Araç nüfusu 18 bin 149 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Araç İlçe Nüfusu Kaçtır?

18 bin 149 kişidir.

Araç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11 bin 704 kişidir.

Kastamonu Araç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -28,3 olarak gerçekleşmiştir.

Araç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,326664 Enlem : 33,326664

Araç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Araç ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Araç ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Araç ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020