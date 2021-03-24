Kastamonu Cide Nüfusu 2020 - 2021 |  Cide İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Cide Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Cide nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Cide Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Cide ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 711 (km²) si Cide ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Cide nüfusu 21 bin 919 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Cide İlçe Nüfusu Kaçtır?

21 bin 919 kişidir.

Cide Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11 bin 289 kişidir.

Kastamonu Cide Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,6 olarak gerçekleşmiştir.

Cide İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,005314 Enlem : 33,005314

Cide İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Cide ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Cide ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Cide ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020