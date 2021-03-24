Kastamonu Azdavay Nüfusu 2020 - 2021 |  Azdavay İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Azdavay Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Azdavay nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Azdavay Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Azdavay ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 765 (km²) si Azdavay ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Azdavay nüfusu 7 bin 268 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Azdavay İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 268 kişidir.

Azdavay Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 978 kişidir.

Kastamonu Azdavay Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,7 olarak gerçekleşmiştir.

Azdavay İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,303421 Enlem : 33,303421

Azdavay İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Azdavay ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Azdavay ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Azdavay ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020