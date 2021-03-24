Kastamonu Çatalzeytin Nüfusu 2020 - 2021 |  Çatalzeytin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Çatalzeytin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Çatalzeytin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Çatalzeytin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çatalzeytin ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 278 (km²) si Çatalzeytin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Çatalzeytin nüfusu 7 bin 299 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Çatalzeytin İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 299 kişidir.

Çatalzeytin Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4 bin 126 kişidir.

Kastamonu Çatalzeytin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 34 olarak gerçekleşmiştir.

Çatalzeytin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,21751 Enlem : 34,21751

Çatalzeytin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Çatalzeytin ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Çatalzeytin ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çatalzeytin ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020