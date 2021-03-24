Kastamonu Bozkurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozkurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Bozkurt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Bozkurt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Bozkurt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bozkurt ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 434 (km²) si Bozkurt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Bozkurt nüfusu 9 bin 620 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Bozkurt İlçe Nüfusu Kaçtır?

9 bin 620 kişidir.

Bozkurt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 985 kişidir.

Kastamonu Bozkurt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 15,9 olarak gerçekleşmiştir.

Bozkurt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,608566 Enlem : 29,608566

Bozkurt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Bozkurt ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Bozkurt ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bozkurt ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020