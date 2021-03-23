Kastamonu Ağlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Ağlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Ağlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Ağlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Ağlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağlı ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 233 (km²) si Ağlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Ağlı nüfusu 3 bin 45 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Ağlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 45 kişidir.

Ağlı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

924 kişidir.

Kastamonu Ağlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16 olarak gerçekleşmiştir.

Ağlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,553806 Enlem : 33,553806

Ağlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Ağlı ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Ağlı ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ağlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020