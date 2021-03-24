Kastamonu Hanönü Nüfusu 2020 - 2021 |  Hanönü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kastamonu Hanönü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kastamonu Hanönü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kastamonu Hanönü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hanönü ilçesinin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinde 376 bin 377 kişi yaşamaktadır. Kastamonu ili 13064 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 509 (km²) si Hanönü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kastamonu Hanönü nüfusu 4 bin 137 kişidir.

Kastamonu Toplam Nüfusu Kaçtır?

376 bin 377 kişidir.

Hanönü İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 137 kişidir.

Hanönü Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 3 kişidir.

Kastamonu Hanönü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,8 olarak gerçekleşmiştir.

Hanönü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,463471 Enlem : 34,463471

Hanönü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kastamonu iline bağlı bulunan Hanönü ilçesinin telefon alan kodu 0 366 şeklinde başlamaktadır.

Hanönü ilçesinin bağlı olduğu Kastamonu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hanönü ilçesinin bağlı olduğu il olan Kastamonu ilinin plaka kodu 37 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020