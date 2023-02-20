Mads Hedenstad Christiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Hedenstad Christiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Hedenstad Christiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Hedenstad Christiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Hedenstad Christiansen 21 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Hedenstad Christiansen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Mads Hedenstad Christiansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 16 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Mads Hedenstad Christiansen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mads Hedenstad Christiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Hedenstad Christiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mads Hedenstad Christiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Hedenstad Christiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2018 yılında Lillestrøm

Mads Hedenstad Christiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Hedenstad Christiansen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mads Hedenstad Christiansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fet IL, Lillestrøm SK

Norveç U21 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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