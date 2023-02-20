Malik Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Johnson 13 Nisan 1998 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Malik Anthony Johnson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Johnson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Colorado Springs Switchbacks FC futbol takımında oynamaktadır. Colorado Springs Switchbacks FC takımına 11 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Malik Johnson'nin Colorado Springs Switchbacks FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malik Johnson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/meeks_yb

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http://www.instagram.com/meeks_yb/

Malik Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malik Johnson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Malik Johnson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2016 yılında Toronto FC II

6 Aralık 2018 yılında TB Rowdies

29 Ocak 2021 yılında Real Monarchs

11 Aralık 2021 yılında Switchbacks FC

Malik Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Johnson şuan Colorado Springs Switchbacks FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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