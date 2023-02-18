Mark Gomizelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Gomizelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Gomizelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Gomizelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Gomizelj 15 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Gomizelj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Gomizelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Gomizelj'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Gomizelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Gomizelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Gomizelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Gomizelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında ND Gorica

17 Temmuz 2022 yılında ND Bilje

30 Haziran 2023 yılında ND Gorica

Mark Gomizelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Gomizelj şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mark Gomizelj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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