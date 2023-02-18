Nick Bizjak Batistic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Bizjak Batistic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Bizjak Batistic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Bizjak Batistic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Bizjak Batistic 10 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nick Bizjak Batistič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Bizjak Batistic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Bizjak Batistic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Bizjak Batistic'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nick Bizjak Batistic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Bizjak Batistic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Bizjak Batistic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Bizjak Batistic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında ND Bilje

Nick Bizjak Batistic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Bizjak Batistic şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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