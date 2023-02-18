Tine Koron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tine Koron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tine Koron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tine Koron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tine Koron 6 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tine Koron Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tine Koron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına - tarihinde katılmıştır. Tine Koron'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tine Koron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tine Koron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tine Koron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tine Koron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tine Koron şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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