Nik Preradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Preradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Preradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Preradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Preradovic 26 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Preradovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Preradovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nik Preradovic'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nik Preradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Preradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Preradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Preradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında ND Bilje

Nik Preradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Preradovic şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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