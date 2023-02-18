Stefan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan İlic 8 Şubat 2004 tarihinde Izola şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Ilić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan İlic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan İlic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan İlic'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Stefan İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2023 yılında ND Bilje

30 Haziran 2023 yılında FC Koper U19

Stefan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan İlic şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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