Matic Slavec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matic Slavec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matic Slavec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matic Slavec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matic Slavec 17 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matic Slavec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matic Slavec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Matic Slavec'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matic Slavec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matic Slavec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matic Slavec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matic Slavec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kras Repen

1 Temmuz 2015 yılında NK Tolmin

1 Temmuz 2016 yılında Tabor Sezana

23 Temmuz 2019 yılında ND Bilje

Matic Slavec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matic Slavec şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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