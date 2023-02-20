Martin Bergum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Bergum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Bergum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Bergum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Bergum 23 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Bergum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Martin Bergum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 30 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Bergum'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Bergum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Bergum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Bergum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Bergum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2021 yılında Lillestrøm

14 Ocak 2022 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2022 yılında Lillestrøm

Martin Bergum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Bergum şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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