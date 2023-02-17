Max Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Sauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Sauer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Sauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Sauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Sauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Sauer 15 Mayıs 1994 tarihinde Salzgitter şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Maximilian Sauer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Sauer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Max Sauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Max Sauer'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Sauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxsauer24/

Max Sauerboyu ve yaşı kaç

Max Sauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Sauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Sauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Sauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2011 yılında Wolfsburg U19

5 Temmuz 2013 yılında Hessen Kassel

1 Temmuz 2014 yılında Braunschweig II

1 Temmuz 2015 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2018 yılında Greuther Fürth

7 Ağu 2020 yılında MSV Duisburg

28 Ağu 2021 yılında HB Köge

Max Sauer kimdir

Max Sauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Sauer şuan HB Köge takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Innerstetal, Fortuna Lebenstedt (-2009), VfL Wolfsburg (2009-2013)

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Max Sauer nereli

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