Mike Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mike Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mike Jensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mike Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Jensen 19 Şubat 1988 tarihinde Herlev şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mike Lindemann Jensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Jensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSG ApS yapmaktadır. Mike Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mike Jensen'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mike Jensenboyu ve yaşı kaç

Mike Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mike Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2001 yılında Bröndby IF II

1 Temmuz 2002 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2004 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2006 yılında Bröndby IF

17 Temmuz 2008 yılında Malmö FF

31 Aralık 2008 yılında Bröndby IF

6 Şubat 2013 yılında Rosenborg

11 Ocak 2020 yılında APOEL Nikosia

1 Şubat 2021 yılında HB Köge

Mike Jensen kimdir

Mike Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Jensen şuan HB Köge takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BK Rødovre (1993-2001), Brøndby IF (2001-2006)

Mike Jensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Dänische Liga-Auswahl takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mike Jensen nereli

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