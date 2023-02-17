Janus Seehusen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janus Seehusen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janus Seehusen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janus Seehusen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janus Seehusen 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Janus Rex Seehusen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janus Seehusen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janus Seehusen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Janus Seehusen'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Janus Seehusen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janus Seehusen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janus Seehusen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janus Seehusen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında HB Köge U19

1 Temmuz 2022 yılında HB Köge

Janus Seehusen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janus Seehusen şuan HB Köge takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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