Michael Gamble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Gamble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Gamble adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Gamble Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Gamble 5 Ocak 1994 tarihinde Bedford şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Gamble Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Gamble'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Gamble Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Gamble isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Gamble Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Gamble futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2013 yılında Bohemians

1 Ağustos 2013 yılında Demon Deacons

14 Ocak 2016 yılında New England

15 Nisan 2016 yılında Rochester

18 Nisan 2016 yılında New England

13 Haziran 2016 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2018 yılında Roughnecks FC

1 Ocak 2019 yılında Santa Cruz

13 Ocak 2020 yılında Loudoun United

Michael Gamble Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Gamble şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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