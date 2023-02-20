Mikal Berg Kvinge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikal Berg Kvinge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikal Berg Kvinge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikal Berg Kvinge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikal Berg Kvinge 24 Haziran 2003 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikal Berg Kvinge Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Mikal Berg Kvinge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mikal Berg Kvinge'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikal Berg Kvinge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikal Berg Kvinge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikal Berg Kvinge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikal Berg Kvinge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Brann

20 Haziran 2022 yılında Grorud IL

31 Ağustos 2022 yılında Brann

Mikal Berg Kvinge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikal Berg Kvinge şuan SK Brann takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikal Berg Kvinge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Trane (-2016), Sædalen IL (2016), SK Brann (2017-2020)

Norveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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