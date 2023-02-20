Mikal Berg Kvinge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikal Berg Kvinge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikal Berg Kvinge kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikal Berg Kvinge ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mikal Berg Kvinge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikal Berg Kvinge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikal Berg Kvinge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikal Berg Kvinge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikal Berg Kvinge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikal Berg Kvinge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikal Berg Kvinge 24 Haziran 2003 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur.  Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikal Berg Kvinge Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Mikal Berg Kvinge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mikal Berg Kvinge'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikal Berg Kvinge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikal Berg Kvinge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikal Berg Kvinge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikal Berg Kvinge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Brann

20 Haziran 2022 yılında Grorud IL

31 Ağustos 2022 yılında Brann

Mikal Berg Kvinge kimdir

Mikal Berg Kvinge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikal Berg Kvinge şuan SK Brann takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Trane (-2016), Sædalen IL (2016), SK Brann (2017-2020)

Mikal Berg Kvinge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikal Berg Kvinge nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Andreas Heredia Randen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Heredia Randen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Heredia Randen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Heredia Randen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Owen Wolff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Wolff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Owen Wolff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Wolff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cansoy isminin anlamı nedir, Cansoy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cansoy isminin anlamı nedir, Cansoy ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emmanuel Danso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Danso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Danso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Danso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!