Mikkel Fischer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Fischer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Fischer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mikkel Fischer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mikkel Fischer 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Rosleff Fischer şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mikkel Fischer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Mikkel Fischer, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikkel Fischer'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.
Mikkel Fischer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mikkel Fischer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland U19
1 Temmuz 2023 yılında Midtjylland
Mikkel Fischer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mikkel Fischer şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Skanderborg
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.