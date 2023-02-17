Valdemar Andreasen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdemar Andreasen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdemar Andreasen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdemar Andreasen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdemar Andreasen 25 Ocak 2005 tarihinde Herning şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Valdemar Byskov Andreasen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdemar Andreasen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Valdemar Andreasen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valdemar Andreasen'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Valdemar Andreasen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdemar Andreasen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valdemar Andreasen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdemar Andreasen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland

Valdemar Andreasen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdemar Andreasen şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valdemar Andreasen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Herning Fremad, Ikast FC

Danimarka U17 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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