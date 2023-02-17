Frederik Heiselberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Heiselberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Heiselberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Heiselberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Heiselberg 11 Şubat 2003 tarihinde Lyne şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Heiselberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Frederik Heiselberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederik Heiselberg'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Frederik Heiselberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Heiselberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Heiselberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Heiselberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

16 Temmuz 2022 yılında FC Fredericia

4 Ocak 2023 yılında Midtjylland

Frederik Heiselberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Heiselberg şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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