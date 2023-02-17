Armin Gigovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Gigovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armin Gigovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Armin Gigovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Armin Gigovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Gigovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Gigovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Gigovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Gigovic 6 Nisan 2002 tarihinde Lund şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Armin Gigović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Gigovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Armin Gigovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armin Gigovic'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Gigovicboyu ve yaşı kaç

Armin Gigovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Gigovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Armin Gigovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Gigovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Helsingborg U19

4 Ağu 2019 yılında Helsingborgs IF

15 Ekim 2020 yılında Rostov

31 Mart 2022 yılında Helsingborgs IF

30 Ağu 2022 yılında Rostov

31 Ağu 2022 yılında Odense BK

31 Aralık 2022 yılında Rostov

15 Ocak 2023 yılında Midtjylland

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Armin Gigovic kimdir

Armin Gigovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Gigovic şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Landskrona BoIS (-6/2017), Helsingsborgs IF (7/2017-2019)

Armin Gigovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 24 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Armin Gigovic nereli

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