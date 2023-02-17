Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles 19 Haziran 1996 tarihinde Santiago şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Charles Rigon Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Championsdek yapmaktadır. Charles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Charles'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Charles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/charlesmatos35/

Charles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Charles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Internacional

11 Ocak 2019 yılında Sport Recife

30 Kasım 2019 yılında Internacional

1 Ocak 2020 yılında Ceará SC

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

Charles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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