Stefan Gartenmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Gartenmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Gartenmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Gartenmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Gartenmann 2 Şubat 1997 tarihinde Roskilde şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Gartenmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Stefan Gartenmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Gartenmann'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Gartenmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Gartenmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Gartenmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Gartenmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2014 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2015 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2017 yılında SönderjyskE

1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland

Stefan Gartenmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Gartenmann şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Gartenmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Roskilde, SC Heerenveen

Danimarka U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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