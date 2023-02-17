Oliver Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Sorensen 10 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Sørensen Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Sorensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Oliver Sorensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Sorensen'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oliver Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Sorensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Sorensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland U19

26 Ocak 2021 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2021 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

31 Mart 2022 yılında HamKam

27 Haziran 2022 yılında Midtjylland

Oliver Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Sorensen şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oliver Sorensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nr. Åby, Strib, OKS

Danimarka U21 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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