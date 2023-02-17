Mark Ugboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ugboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Ugboh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Ugboh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Ugboh 3 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Mark Nnamdi Ugboh şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Ugboh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BWM Fodbold yapmaktadır. Mark Ugboh, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Ugboh'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mark Ugboh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Ugboh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Ugboh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Ugboh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında Midtjylland U19

2 Eylül 2022 yılında Midtjylland

Mark Ugboh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Ugboh şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.