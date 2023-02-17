Paulinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulinho 3 Ocak 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Victor da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulinho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Paulinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Paulinho'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Paulinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_paulinho.95/

Paulinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paulinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2017 yılında Boa Esporte

1 Aralık 2017 yılında Santo André

15 Mart 2018 yılında São Bento (SP)

2 Ağu 2018 yılında Santo André

3 Ağu 2018 yılında EC Bahia

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland

Paulinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulinho şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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