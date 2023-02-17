Aral Simsir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aral Simsir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aral Simsir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aral Simsir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aral Simsir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aral Simsir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aral Simsir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aral Simsir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aral Simsir 19 Haziran 2002 tarihinde Køge şehrinde doğmuştur.  Türkiye,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Doğuhan Aral Şimşir şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aral Simsir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Aral Simsir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aral Simsir'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Aral Simsirboyu ve yaşı kaç

Aral Simsir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aral Simsir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aral Simsir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aral Simsir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

7 Mart 2022 yılında FK Jerv

29 Ağu 2022 yılında Midtjylland

30 Ağu 2022 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2022 yılında Midtjylland

Aral Simsir kimdir

Aral Simsir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aral Simsir şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HB Køge, FC Midtjylland

Aral Simsir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U18 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U17 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Danimarka U16 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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Aral Simsir nereli

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