Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lossl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Lossl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lossl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Lossl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Lossl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Lossl 1 Şubat 1989 tarihinde Kolding şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Lossl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Jonas Lossl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Lossl'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonas Lossl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JonasLoessl

http://www.instagram.com/loessl/

Jonas Losslboyu ve yaşı kaç

Jonas Lossl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Lossl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonas Lossl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Lossl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FCM Altyapı

1 Ocak 2006 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2008 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2014 yılında Guingamp

1 Temmuz 2016 yılında Mainz

1 Temmuz 2017 yılında Huddersfield

30 Haziran 2018 yılında Mainz

1 Temmuz 2018 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2019 yılında Everton

31 Ocak 2020 yılında Huddersfield

31 Temmuz 2020 yılında Everton

1 Şubat 2021 yılında Midtjylland

1 Ocak 2022 yılında Brentford

30 Haziran 2022 yılında Midtjylland

Jonas Lossl kimdir

Jonas Lossl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Lossl şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kolding IF (1996-2004), FC Midtjylland (2004-2008)

Jonas Lossl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka takımında 16 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonas Lossl nereli

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