Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juninho 1 Şubat 1995 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Carlos Ferreira Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juninho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMUNIGOAL yapmaktadır. Juninho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juninho'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Juninho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juninhof95/

Juninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juninho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juninho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2017 yılında Palmeiras

1 Mayıs 2018 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2018 yılında Palmeiras

5 Temmuz 2019 yılında EC Bahia

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras

1 Ocak 2020 yılında EC Bahia

12 Temmuz 2021 yılında Palmeiras

13 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

Juninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juninho şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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