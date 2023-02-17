Victor Bak Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Bak Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Bak Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Bak Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Bak Jensen 3 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Bak Jensen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Victor Bak Jensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Bak Jensen'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Victor Bak Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Bak Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Bak Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Bak Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

30 Ağu 2022 yılında Hobro IK

31 Aralık 2022 yılında Midtjylland

Victor Bak Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Bak Jensen şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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