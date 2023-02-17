Joel Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joel Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joel Andersson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joel Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Andersson 11 Kasım 1996 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Andersson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Joel Andersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 2 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Joel Andersson'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Joel Anderssonboyu ve yaşı kaç

Joel Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joel Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Västra Frölunda

4 Ocak 2013 yılında Häcken U19

28 Ocak 2015 yılında Häcken

2 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

Joel Andersson kimdir

Joel Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Andersson şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Västra Frölunda IF, BK Häcken

Joel Andersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Joel Andersson nereli

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