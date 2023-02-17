Henrik Dalsgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Dalsgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Dalsgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Dalsgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Dalsgaard 27 Temmuz 1989 tarihinde Roum şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Dalsgaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Henrik Dalsgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Henrik Dalsgaard'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henrik Dalsgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Dalsgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Henrik Dalsgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Dalsgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Aalborg BK

1 Ocak 2016 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2017 yılında Brentford

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

Henrik Dalsgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Dalsgaard şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henrik Dalsgaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Møldrup/Tostrup IF

Danimarka takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

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