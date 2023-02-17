Edward Chilufya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Chilufya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edward Chilufya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edward Chilufya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edward Chilufya 17 Eylül 1999 tarihinde Kasama şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edward Chilufya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edward Chilufya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Midtjylland futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edward Chilufya'nin FC Midtjylland ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Edward Chilufya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edward Chilufya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edward Chilufya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edward Chilufya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2018 yılında Djurgården

30 Ocak 2022 yılında Midtjylland

Edward Chilufya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edward Chilufya şuan FC Midtjylland takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Edward Chilufya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya U23 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Zambiya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

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